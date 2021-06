Adulai Djaló jogava na equipa sub-18 de basquetebol do Sporting e foi internacional nas camadas jovens de Portugal até 20 de maio de 2020, altura em que a doença lhe foi diagnosticada.



O jovem basquetebolista do Sporting Adulai Djaló, de 19 anos, morreu este domingo vítima de leucemia.Adulai Djaló jogava na equipa sub-18 de basquetebol do Sporting e foi internacional nas camadas jovens de Portugal até 20 de maio de 2020, altura em que a doença lhe foi diagnosticada.

Em comunicado, o clube de Alvalade lamentou a morte precoce do basquetebolista. Os leões sublinharam os anos de “dedicação e devoção” ao clube, enviando as condolências “aos familiares e amigos, assim como a toda a secção de basquetebol”.



Também o Sport Algés e Dafundo manifestou o seu profundo pesar pela morte do jovem, que se formou nas escolas do clube.





A leucemia é o décimo tipo de cancro mais mortal em Portugal. Em 2020 morreram 969 pessoas e foram diagnosticados 1547 novos casos, segundo dados do Observatório do Cancro da Organização Mundial de Saúde, podendo ocorrer na infância ou na adolescência.





“A leucemia tem uma forte correlação com a idade, sendo mais comum nos idosos. No entanto, existem alguns tipos de leucemias agudas - a linfoide e a mieloblástica - que apresentam uma prevalência aumentada em idades mais jovens, sobretudo entre os 5 e os 10 anos. Mas correspondem a uma minoria dos casos”, explica ao CM Manuel Abecassis, diretor do departamento de Hematologia do Instituto Português de Oncologia de Lisboa (IPO).