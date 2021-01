As reações à morte de Alex Apolinário

Sérgio Conceição: "Envio da parte de toda a estrutura do FC Porto um forte abraço de condolências a toda a família e amigos do jogador do Alverca, Alex Apolinário"#FCPorto — FC Porto (@FCPorto) January 7, 2021

Condolências do Sport Lisboa e Benfica pelo trágico falecimento de Alex Apolinário, jogador do FC Alverca. — SL Benfica (@SLBenfica) January 7, 2021

É com enorme consternação que recebemos esta notícia.

O atleta do Futebol Clube Alverca, Alexandre Apolinário, não resistiu e faleceu esta manhã.



Ao FC Alverca Futebol SAD, à familia e amigos do Alex comunicamos as nossas sentidas condolências.



Até sempre Alex.



#FCOH pic.twitter.com/pgvyAKFq2Z — FCOliveiradoHospital (@FCOH_futebol) January 7, 2021







Toute l'équipe de Golaço souhaitait adresser ses sincères condoléances à la famille, aux amis et au club du FC Alverca suite à l'annonce du décès d'Alex Apolinário.



Descanse em paz Alex pic.twitter.com/9dk04FuLt5 — Golaço (@Golaco_TV) January 7, 2021

A Leixões SC - Futebol, SAD manifesta o profundo pesar pelo falecimento de Alex Apolinário, apresentando as mais sentidas condolências ao FC Alverca e à família do jogador por tão grande perda.



Descansa em paz, Alex Apolinário. #ArmadaDoMar pic.twitter.com/ybbZLzBGFZ — Leixões SC - Futebol, SAD (@leixoessad) January 7, 2021

Os #Belenenses apresentam aos familiares e amigos de Alex Apolinário, bem como ao @FCAlverca, as mais sentidas condolências.



Até sempre, campeão! #tweetpastel pic.twitter.com/P901oSHPoZ — Os Belenenses (@CFosBelenenses) January 7, 2021







O Sport Clube da Régua vem por este meio prestar as sentidas condolências à família e amigos do atleta Alex Apolinário e solidarizar-se com o @FCAlverca neste momento de perda para o futebol nacional. pic.twitter.com/dsOPzDcoLw — Sport Clube da Régua (@sportcluberegua) January 7, 2021