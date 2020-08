Liga dos Campeões: Tudo o que precisa de saber sobre a fase final da prova milionária em Lisboa

O CM leva-o a conhecer os oito finalistas da prova milionária, as unidades hoteleiras onde vão estar alojados, os locais dos treinos e o calendário dos jogos decisivos da Champions League. Por Iúri Martins e Liliana Gonçalves 15:18

A região da Grande Lisboa recebe a fase final da Liga dos Campeões, a maior e mais cobiçada prova europeia de futebol.



Entre as equipas que marcam presença na fase decisiva da liga milionária estão o Barcelona de Lionel Messi, o PSG de Neymar e a surpreendente Atalanta de Itália, que marca presença nos últimos oito pela primeira vez na sua história.

Confira abaixo o calendário dos jogos











O CM leva-o a conhecer as unidades hoteleiras onde os oito finalistas da Champions League vão ficar alojados e os locais de treino que vão ser as segundas casas destas equipas.



A final da Liga dos Campeões está marcada para dia 23 de agosto no Estádio da Luz. Até lá, os jogos dos quartos e meias-finais disputam-se no Estádio de Alvalade e no Estádio da Luz.

ATALANTA

A Atalanta é a maior surpresa desta edição da Liga dos Campeões. A equipa italiana conseguiu pela primeira vez o acesso à fase de grupos da prova milionária ao garantir o terceiro lugar na Série A da temporada passada.



No entanto, o percurso na fase de grupos não começou da melhor forma. A Atalanta apenas garantiu um ponto nos primeiros quatro jogos da Champions, tendo sido goleado em duas partidas nesta fase. Mas, o empate frente ao Manchester City no quarto jogo da fase de grupos transformou o percurso da estreante equipa italiana. Os comandados por Gian Piero Gasperini acabaram por vencer o Dínamo de Zagreb e o Shakhtar do português Luís Castro, atirando a equipa ucraniana para a Liga Europa.



A partir daí, A Atalanta surpreendeu tudo e todos. Goleou o Valência por 4-1 na primeira mão dos oitavos e por 4-3 no segundo encontro.



Agora, nos quartos-de-final, a equipa italiana tem pela frente um dos mais fortes candidatos ao título, os milionários do Paris Saint Germain.



Alojamento e local de treino

O plantel da Atalanta vai ficar alojado no hotel Corinthia em Lisboa. Localizado perto de Sete Rios, o hotel 5 estrelas fica a poucos minutos do Estádio da Luz, onde a Atalanta inicia esta fase final da Champions frente ao PSG.



O plantel da Atalanta vai ficar alojado no hotel Corinthia em Lisboa. Localizado perto de Sete Rios, o hotel 5 estrelas fica a poucos minutos do Estádio da Luz, onde a Atalanta inicia esta fase final da Champions frente ao PSG.

A equipa italiana tem treinado no Estádio Pina Manique, terreno do Casa Pia.

ATLÉTICO DE MADRID

O Atlético de Madrid carimbou com relativa tranquilidade a passagem para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, apesar do segundo lugar no grupo. Os espanhóis ficaram atrás da Juventus que alcançou o primeiro lugar do grupo com cinco vitórias e um empate em seis jogos.



Nos oitavos-de-final, o Atleti teve de suar para chegar aos quartos. Pela frente teve o campeão em título Liverpool. Mas Morata resolveu a questão aos 120+1 em Anfield Road, eliminando os ingleses.



A vinda do Atlético de Madrid a Lisboa marca também o regresso de João Félix ao Estádio da Luz, de onde saiu na temporada passada por valores inéditos em Portugal.



Alojamento e local de treino

O Atlético de Madrid vai ficar alojado no EPIC SANA nas Amoreiras. O hotel recém construído está localizado no coração de Lisboa.



A equipa espanhola tem treinado no centro de treinos do Benfica, no Seixal.



BARCELONA

O Barcelona venceu o Grupo F sem qualquer derrota num alinhamento composto por outros dois candidatos à presença na fase final da liga milionária.



A equipa de Messi e companhia suplantou-se perante Dortmund e Inter de Milão na fase de grupos, cedendo apenas um empate frente ao ‘muro amarelo’ e contra o Slavia de Praga.



Nos oitavos-de-final, os catalães bateram o Nápoles por 4-2 no agregado das duas mãos, muito devido à inspiração de Messi e Luis Suárez.



Alojamento e local de treino

O Barcelona escolheu o luxuoso resort Sheraton em Cascais para permanecer durante a fase final da prova. Localizado na Quinta da Marinha, o hotel está rodeado por vários campos de golfe.



A equipa espanhola tem de se fazer à estrada para as sessões de treino que se realizam no Estádio Nacional, no Jamor.



BAYERN DE MUNIQUE



A fase de grupos foi um passeio para os alemães do Bayern de Munique. Em seis jogos, o Bayern venceu os seis. De realçar a goleada histórica frente ao Tottenham por 7-2 em Londres e os 6-0 em Belgrado, frente ao Estrela Vermelha.



Os oitavos-de-final foram também um autêntico passeio para o imparável Bayern. Depois de conquistarem na Alemanha a ‘dobradinha’, golearam o Chelsea por 7-1 no conjunto das duas mãos.



Lewandowski tem sido uma autêntica máquina de fazer golos nesta edição da liga milionária. O polaco leva 13 golos nesta edição da prova.



Alojamento e local de treino

O Bayern de Munique instalou-se em Sintra no Resort Penha Longa. O hotel está localizado entre as colinas da Reserva Natural de Sintra-Cascais. O luxuoso resort dispõe de um campo de golfe com 27 buracos.



Para as sessões de treino, a equipa alemã desloca-se para longe da 'cidade' e vai até às instalações do CD Mafra.



LEIPZIG

O Leipzig é outra das surpresas da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões. Depois de ter contribuído de forma decisiva para a eliminação do Benfica na fase de grupos da prova, acabou mesmo por carimbar a passagem aos oitavos com 11 pontos e apenas uma derrota.



Orientados por Julian Nagelsmann, os alemães chegam aos quartos-de-final depois de baterem o Tottenham de José Mourinho por 4-0 no conjunto das duas mãos, nos oitavos-de-final.



Este é já o melhor registo de sempre do clube alemão na Liga dos Campeões, sendo que na época passada se ficou pela fase de grupos da Liga Europa.



O Leipzig é outra das surpresas da edição 2019/2020 da Liga dos Campeões. Depois de ter contribuído de forma decisiva para a eliminação do Benfica na fase de grupos da prova, acabou mesmo por carimbar a passagem aos oitavos com 11 pontos e apenas uma derrota.

Orientados por Julian Nagelsmann, os alemães chegam aos quartos-de-final depois de baterem o Tottenham de José Mourinho por 4-0 no conjunto das duas mãos, nos oitavos-de-final.

Este é já o melhor registo de sempre do clube alemão na Liga dos Campeões, sendo que na época passada se ficou pela fase de grupos da Liga Europa.

Alojamento e local de treino

A equipa do Leipzig vai pernoitar no Palacio Estoril Hotel, localizado ao lado do Jardim do Estoril e perto da praia do Tamariz. O hotel é uma referência pelos interiores de luxo e os jardins com campo de golfe.



Os alemães vão preparar-se para esta fase final da Liga dos Campeões na Amoreira, campo do Estoril.

LYON

Os franceses do Lyon lutaram até ao último jogo da fase de grupos para conseguirem o passaporte para os oitavos-de-final da ‘Champions’. Para trás deixaram o Benfica e o Zenit.



Ajudados pela veia goleadora de Memphis Depay, os franceses regressam aos quartos-de-final da Liga dos Campeões depois de surpreenderem os italianos da Juventus nos oitavos.



O Lyon apurou-se em Turim devido aos golos marcados fora, deixando para trás a Juve de Cristiano Ronaldo.



Alojamento e local de treino

A equipa francesa vai ficar alojada no hotel Cascais Miragem, com uma vista para o infinito Oceno Atlântico.



O Lyon irá realizar as várias sessões de treino e preparação para os jogos no Estádio do Restelo, em Belém.



MANCHESTER CITY

O Manchester City completou a fase de grupos da Liga dos Campeões sem qualquer derrota e classificou-se para os oitavos no primeiro lugar. Com quatro vitórias e duas derrotas, a equipa de Bernardo Silva e Guardiola deixou para trás o Shakhtar de Luís Castro.



Nos oitavos-de-final, o City enfrentou o Real Madrid e também não teve dificuldades em afastar a equipa de Zidane. Apesar do forte investimento feito na equipa ano após ano, o melhor que o City conseguiu até agora foi a presença nas meias-finais em 2015/2016. A equipa inglesa tenta esta época triunfar na liga milionária.



Alojamento e local de treino

O Manchester City vai passar as noites no Hotel Sheraton, a 10 minutos a pé da Baixa de Lisboa.



Os ingleses vão ter a Cidade do Futebol como casa para os treinos e sessões de preparação para esta fase da prova.

PSG

O PSG não sentiu dificuldades no Grupo A da Liga dos Campeões. Apenas cedeu um empate frente ao Real Madrid no conjunto dos seis jogos daquela fase. Mauro Icardi, Mbappé e Neymar foram algumas das estrelas da ‘companhia’.



Os franceses enfrentaram o Dortmund nos oitavos-de-final e venceram os alemães para acabar com a malapata da série de três anos a serem eliminados naquela fase da prova.



Alojamento e local de treino

O hotel Myriad no Parque das Nações em Lisboa foi a opção do PSG para a final a oito da Liga dos Campeões. Das janelas dos quartos o plantel da equipa francesa terá uma vista deslumbrante para o Tejo.



Os galáticos franceses vão ter como 'casa de treino' a Academia de Alcochete, na Margem Sul.