Lobo Zabivaka é a mascote do Mundial 2018

Venceu gato e tigre, com 53% dos votos.

Por Rogério Chambel | 08:55

Equipado com as cores da Rússia (vermelho, azul e branco) o lobo Zabivaka é a mascote do Mundial 2018.



O boneco foi desenhado pela estudante Ekaterina Bocharova e eleito pelos internautas.



Mais de 1 milhão de pessoas participaram na votação – o lobo recebeu 53% dos votos, o tigre ficou em segundo, com 27%, enquanto o gato teve 20%.



O nome Zabivaka é uma junção das palavras ‘marcar golo’ e ‘batalhador’.



No dia 14, o lobo vai entrar em campo, no jogo inaugural, entre a Rússia e a Arábia Saudita.



Leão, fruta e bonecos foram mascotes

A ideia de se ter uma mascote oficial surgiu no Mundial de 1966, em Inglaterra, com o leão Willie.



Outras mascotes fizeram história, como o Naranjito (a primeira fruta a ser usada como mascote) no Mundial de Espanha ou o Ciao, um boneco geométrico do Mundial de 1990, na Itália.