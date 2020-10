Luís Filipe Vieira formaliza candidatura a um sexto mandato na presidência do Benfica

O empresário Luís Filipe Vieira formalizou esta quarta-feira a candidatura à presidência do Benfica para o quadriénio 2020/2024, eleições às quais concorre a um sexto mandato.

"Ao final da manhã, o mandatário nacional da candidatura, Carlos Móia, entregou na secretaria geral do Sport Lisboa e Benfica, ao presidente da Mesa em substituição, Virgílio Duque Vieira, os termos de aceitação de todos os elementos candidatos à Mesa da Assembleia-Geral, Direção e Conselho Fiscal", referiu fonte da candidatura.

A lista liderada por Luís Filipe Vieira, que é atualmente o 33.º presidente do clube da Luz, aos órgãos sociais foi subscrita pela assinatura de associados do clube correspondentes a 23.344 votos.

Esta é a sexta vez que Vieira se apresenta a eleições para a presidência do Benfica, com oposição em três, em 2003 frente a Jaime Antunes e Guerra Madaleno, em 2009 perante Bruno Costa Carvalho e em 2012 diante de Rui Rangel, e sem oposição em 2006 e 2016.

Nas atuais eleições, manifestaram também intenção de avançar com candidaturas os empresários João Noronha Lopes e Bruno Costa Carvalho e o advogado e político Rui Gomes da Silva.

As listas aos órgãos sociais devem ser entregues ao presidente da Mesa da Assembleia-Geral até 20 de outubro, estando as eleições marcadas para 30 do mesmo mês.