Luís Filipe Vieira ouvido em investigação da Autoridade Tributária

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, foi ouvido no âmbito de uma investigação da Autoridade Tributária às contas do clube. Em causa estarão questões fiscais relacionadas com o IVA e o IRC, explicou fonte oficial à SÁBADO. O jornal desportivo A Bola avança esta terça-feira que Luís Filipe Vieira, a Benfica SAD e a Benfica Estádio terão sido constituídos arguidos no âmbito da Operação Saco Azul, mas o clube não confirma esta informação.



Segundo o diário desportivo, serão inquiridos esta terça-feira o administrador Domingos Soares de Oliveira e o diretor financeiro, Miguel Moreira. Em causa estão despesas justificadas com pagamentos de serviços que alegadamente nunca foram prestados ao Benfica.