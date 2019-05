Luís Filipe Vieira: "Uma das conquistas mais saborosas de sempre"

Luís Filipe Vieira considerou a conquista do 37 "uma das mais saborosas de sempre". No discurso nos Paços do Concelho, o presidente do Benfica vincou a superioridade dos encarnados no campeonato."Benfiquistas, o campeão voltou! Dando continuidade a esta maré vermelha de festejos, de apoio impressionante por Portugal e um pouco por todo o Mundo. Festejos que provam que os momentos difíceis nos uniram como nunca. É caso para dizer 'aqui está a razão por que ninguém pára o Benfica'. Temos nesta cidade fantástica a nossa origem e raiz, mas o amor ao Benfica existe em Portugal e no Mundo, afirmando-se cada vez mais como uma marca global, com adeptos em todo o Mundo. Os que vivem agora curiosos por ver a nossa academia. Olham para o nosso clube como exemplo de como se prepara o futuro. Esta vitória é também da juventude e da aposta no futuro. Clube que está vivo, sólido e com um rumo claro. Que nos vai trazer muito mais vezes a esta praça. Agradeço também o apoio de sócios e adeptos, ficando para sempre na memória. Sobretudo nesta segunda volta. O espírito entre adeptos e equipa, sobretudo nos momentos difíceis, as vitórias sobre os rivais, os números, fazem desta vitória uma das mais saborosas de sempre. Uma vitória clara e inequívoca que premia a melhor equipa deste campeonato. Ganhámos para nós e por nós. Aqui está a taça. A reconquista foi feita. Carrega Benfica!", começou por dizer.De resto, Vieira voltou a agradecer a Rui Vitória: "Este clube é grato por todos aqueles que o serviram. Quero deixar uma palavra de agradecimento ao Rui Vitória, que venceu e nos acompanhou a comemorar dois títulos aqui. A reconquista foi feita pelos jogadores, que mesmo quando a liderança parecia distinte, deram exemplo de raça e qualidade. Merecem todo o nosso elogio e agradecimento. Quero agradecer o trabalho dos treinadores de formação. Prioridade que assumimos desde cedo para o nosso Benfica. Veja-se o jogo de domingo, quatro titulares e três suplentes foram formados no Seixal"Mas foi Bruno Lage quem mereceu maiores elogios e até o seu discurso na festa do Marquês não passou em claro, ao mesmo tempo que garantiu a continuidade do técnico "por muitos anos"."Quero também deixar palavra ao Bruno Lage, também ele jovem e produto do Seixal. Em nome de todo fica o elogio e agradecimento pelo enorme trabalho realizado. Uma aposta que nos orgulhamos, mas para alguns até parece que veio do nada. A sua escolha resulta no trabalho feito no Seixal e de toda a estratégia definida. Desde o início personificou os valores do clube. Os políticos que se cuidem, que pelo discurso do Marquês Lage consegue passar uma mensagem que ninguém fica indiferente. Mas fiquem descansados, que vai ficar connosco por muitos e bons anos. Garanto que continuaremos o nosso trabalho como principal marca do país e da cidade. Como costumo dizer, somos um clube do povo e para o povo. A cada fim de semana damos provas de ser uma força da natureza popular. Reconquista consumada, reforçámos a hegemonia no futebol português, ganhando cinco em seis títulos nos últimos anos. Repito, cinco em seis. Definimos o rumo e estratégia, só através dos jovens formados no Seixal poderemos partir para uma conquista europeia. Sim, temos como ambição e objetivo para os próximos anos consolidar a hegemonia em Portugal e ganhar uma competição europeia. Obrigado a todos. Parabéns ao Benfica e viva o Benfica."