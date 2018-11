Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Maior sucesso em Lisboa": Al Jazira confirma saída de Marcel Keizer para o Sporting

Clube dos Emirados Árabes Unidos destaca o "arranque positivo" da equipa sob os comandos do holandês.

08.11.18

O Al Jazira confirmou esta quinta-feira a saída de Marcel Keizer do comando técnico, anunciando ainda que o técnico holandês irá assumir o comando técnico do Sporting. Por agora, esclarece o emblema dos Emirados Árabes Unidos, o Al Jazira irá ser comandado pelo adjunto Damien Hertog, que irá assumir o papel de treino interino.



"Estamos gratos por tudo o que o Marcel fez pelo clube e desejamos-lhe o maior sucesso em Lisboa. Começámos muito bem o campeonato e a direção vai agora encetar uma busca estratégica e global pelo seu sucessor, de forma a continuar este arranque positivo", garantiu Mohameed Saif Al Suwaidi, presidente do clube.



Já Keizer admitiu ter sido uma "honra" ter orientado o clube de Abu Dhabi, desejando "muito sucesso ao clube para os próximos anos". O treinador deverá ser apresentado em Alavalade nos próximos dias.