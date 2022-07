Manchester United confirma ausência de Cristiano Ronaldo na digressão à Tailândia

O Manchester United divulgou a lista de convocados para a digressão à Tailândia e no grupo de 31 jogadores chamados por Erik Ten Hag não consta o nome de Cristiano Ronaldo.O clube explica que foi concedido ao avançado português "mais algum tempo para lidar com um problema familiar".Recorde-se que CR7 não se apresentou nos trabalhos de pré-época do Manchester United por pretender deixar o clube, apesar de ainda ter mais um ano de contrato. O clube justificou a ausência com "um problema familiar".Chelsea, Barcelona, Nápoles e até a Roma de Mourinho já foram apontados como possíveis destinos do internacional português este verão.David De GeaTom HeatonNathan BishopMatej KovarEric BaillyDiogo DalotEthan LairdVictor LindelofHarry MaguireTyrell MalaciaLuke ShawAlex TellesAxel TuanzebeRaphael VaraneAaron Wan-BissakaAmadBruno FernandesFredJames GarnerHannibalZidane IqbalScott McTominayFacundo PellistriCharlie SavageDonny van de BeekTahith ChongAnthony ElangaAlejandro GarnachoAnthony MartialMarcus RashfordJadon Sancho