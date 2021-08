Trincão substitui lesionado Pedro Gonçalves na seleção portuguesa

O avançado Francisco Trincão foi esta terça-feira chamado à seleção portuguesa, substituindo na convocatória o médio Pedro Gonçalves, que foi dado como "indisponível" para os jogos com República da Irlanda, Qatar e Azerbaijão, informou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).Segundo indicou o organismo no sítio oficial na Internet, o médio do Sporting, que integrava a lista inicial de 25 jogadores convocados por Fernando Santos, "apresentou queixas durante o aquecimento no treino de hoje e não participou na sessão", tendo sido "sujeito a um exame médico", cujo "resultado obriga a paragem nos próximos dias".O avançado do Wolverhamptom, de 21 anos, que esta temporada vai atuar no emblema inglês por empréstimo do FC Barcelona, conta com seis internacionalizações pela equipa principal das 'quinas' e foi o escolhido para render Pedro Gonçalves.Esta é a terceira 'baixa' para Fernando Santos, que já tinha chamado Nélson Semedo, do Wolverhamptom, para render Ricardo Pereira, que se lesionou ao serviço do Leicester.Na segunda-feira, o defesa do Sporting Gonçalo Inácio, que se estreou em convocatórias da seleção 'AA' portuguesa, não chegou a integrar os trabalhos com vista aos encontros com a República a Irlanda e Azerbaijão, do Grupo A de qualificação para o Mundial2022, sendo que, até agora, não foi chamado nenhum substituto.Portugal e República da Irlanda defrontam-se na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio Algarve, um encontro que será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro (VAR).No dia 07 de setembro, os lusos jogam com o Azerbaijão, em Baku e, pelo meio, vão defrontar o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.- Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon, Fra), Diogo Costa (FC Porto) e Rui Patrício (Roma, Ita).- Defesas: João Cancelo (Manchester City, Ing), Nelson Semedo (Wolverhampton, Ing), Domingos Duarte (Granada, Esp), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City, Ing), Nuno Mendes (Sporting) e Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale).- Médios: Danilo Pereira (Paris Saint-Germain, Fra), João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton, Ing) e Otávio (FC Porto).- Avançados: André Silva (Leipzig, Ale), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Diogo Jota (Liverpool, Ing), Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita), Rafa (Benfica), Gonçalo Guedes (Valência, Esp) e Francisco Trincão (Wolverhampton, Ing).