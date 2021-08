O Benfica já oficializou a contratação de Valentino Lázaro. O ala-direito já posou ao lado de Rui Costa e conheceu o Estádio da Luz, tal como foi possível verificar através das redes sociais do clube.Tal como foi noticiado, o ala-direito, de 25 anos, chega por empréstimo do Inter com opção de compra. Os valores não foram divulgados, mas essa opção deverá estar fixada nos 7,5 milhões de euros.