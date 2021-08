'Capitão' do Liverpool Jordan Henderson prolonga contrato até 2025

O 'capitão' do Liverpool, Jordan Henderson, assinou um novo contrato com o clube, até 2025, anunciou esta terça-feira a equipa da I Liga inglesa de futebol.

Aos 31 anos, Henderson contabiliza 394 partidas pelos 'reds' desde que chegou, proveniente do Sunderland, em 2011, e fez parte da campanha da conquista do título de campeão de Inglaterra, em 2019/20, 30 anos após o último título nacional do clube.

"Sinto-me orgulhoso e honrado, é incrível poder concentrar-me naquilo que nos reserva o futuro. Sou um jogador e uma pessoa diferente desde o dia em que aqui cheguei. Aprendi imenso e estou grato a muitas pessoas", afirmou Henderson em declarações ao site do Liverpool.

O médio, 64 vezes internacional pela seleção de Inglaterra, venceu também uma Liga dos Campeões ao serviço dos 'reds', uma Supertaça europeia, um Campeonato do Mundo de clubes e uma Taça da Liga inglesa desde a sua chegada a Anfield Road.

O clube onde alinha o avançado português Diogo Jota não tem estado particularmente ativo na janela de transferências, que encerra no final do dia, em comparação com os seus rivais do Chelsea, Manchester City e Manchester United.

Com exceção do defesa central francês Ibrahima Konate, de 22 anos, 'resgatado' ao RB Leipzig por 42 milhões de euros, o Liverpool tem-se concentrado na prorrogação dos contratos de diversos jogadores chave.

Henderson é o sexto elemento da equipa orientada por Jürgen Klopp a prolongar o seu vínculo ao clube nas últimas semanas, após os defesas Andy Robertson, Alexander-Arnold e Virgil Van Dijk, que esteve afastado por lesão durante um longo período na última época, além do médio Fabinho e do guarda-redes Alisson Becker.