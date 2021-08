Fernando Santos alerta para Irlanda "competente" e "sem jogadores desconhecidos"

O selecionador Fernando Santos afirmou esta terça-feira que Portugal terá de apresentar-se ao seu "melhor nível", no encontro do Grupo A da qualificação para o Mundial2022 de futebol, diante da República da Irlanda, uma equipa "competente e sem jogadores desconhecidos".

Além da Irlanda, o campeão da Europa em 2016 defronta o Azerbaijão, em Baku, em 07 de setembro, e, pelo meio, vai jogar com o Qatar, num particular agendado para sábado, em Debrecen, na Hungria.

"[Espero] um jogo forte. A Irlanda é uma equipa com jogadores que jogam no campeonato inglês, não são jogadores desconhecidos, têm competência. Analisámos vários jogos que fizeram e houve uma tentativa de mudança do seu fio condutor imposta pelo seu selecionador", analisou o selecionador nacional, durante conferência de antevisão ao confronto de quarta-feira, no Estádio Algarve, em Faro.