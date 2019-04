Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Manchester United está de olho em Bruno Fernandes

É o médio mais goleador da Europa e tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros.

Por Mário Figueiredo | 08:23

Bruno Fernandes está a encantar o Manchester United, com o clube inglês disposto a avançar com uma proposta já no final da época, apurou o CM.



O internacional português continua a deixar a sua marca, desta feita ao tornar-se no médio mais goleador de sempre na Europa, com 28 golos numa época, que ainda não acabou, superando Frank Lampard (Chelsea), que em 2009/10 fez 27 golos. Um feito que coloca Bruno Fernandes, de 24 anos, na elite do futebol mundial.



Continua a ser o jogador mais decisivo do Sporting (fez um golo e teve participação ativa nos outros dois na vitória por 3-1 sobre o Desp. Aves ) e dificilmente Varandas terá capacidade para segurar o médio.



É certo que Bruno tem contrato até 2023 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões, mas a débil situação financeira do clube pode fazer baixar o preço, apesar de haver vários interessados.



Além do Manchester United, também o AC Milan está na corrida pelo capitão leonino.



O CM sabe que o presidente do Sporting pretende, pelo menos, 70 milhões de euros. Ou seja, quer fazer da venda de Bruno Fernandes a maior da história do Sporting. João Mário foi vendido ao Inter Milão por 45 milhões de euros.



Entretanto, o plantel vai cumprir duas folgas. Um prémio concedido pelo técnico Marcel Keizer pela postura evidenciada revelada pela equipa no jogo com o Desp. Aves. Renan foi expulso logo aos 4 minutos, mas os leões conseguiram um triunfo confortável.



Keizer igualou a sua melhor série de vitórias consecutivas, somando sete, a sexta no campeonato.