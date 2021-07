Manifestação de apoio a Luís Filipe Vieira vai contar com vários ex-jogadores do Benfica

A manifestação de apoio a Luís Filipe Vieira vai contar com a presença de vários ex-jogadores do Benfica, sabe o CM.



A revelação foi feita por João Manuel Pinto, o ex-jogador que representou o Benfica entre 2001 e 2003. João Manuel Pinto diz que estará presente na manifestação do próximo domingo, assim como vários outros antigos jogadores. O ex-jogador defende que as pessoas estão divididas, mas diz acreditar que a maioria confia em Luís Filipe Vieira.

Defende ainda que, no futebol, há memória curta, mas que não pode apagar tudo o que o ex-presidente do Benfica fez pelo clube.





Recorde-se que a manifestação de apoio a Luís Filipe Vieira está agendada para o próximo domingo, às 19h00. A manifestação a favor de Vieira trata-se de um evento de gratidão e solidariedade e vai decorrer no Estádio da Luz