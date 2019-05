Marcel Keizer: “Clássico? Taça é mais importante”

Marcel Keizer admitiu esta sexta-feira que a final da Taça de Portugal é mais importante para o Sporting do que o clássico de hoje (18h30) frente ao FC Porto."Este é um jogo importante pelo prestígio, mas não pelos pontos. O da próxima semana [dia 25 de maio] é mais importante para nós", disse o técnico, que não conta com os castigados Coates e Ristovski para a deslocação ao Dragão.Sobre a possibilidade de poupar Bruno Fernandes a pensar na final do próximo sábado, Marcel Keizer foi evasivo e desvalorizou ainda a possibilidade do médio lutar pelo título de melhor marcador da Liga: "Isso não é importante nem para mim, nem para o Bruno. O que é importante é que todos estejam preparados para a final da Taça [de Portugal]. Temos alguns jogadores a descansar e outros que têm de continuar a jogar para manter o ritmo".Numa jornada em que se decide o campeão nacional, Keizer não quis fazer previsões. "Não sei [quem vai ganhar] e não me cabe a mim dizer. Há dois clubes a lutar pelo título e nós temos de jogar o nosso jogo, temos de ganhar pelo Sporting", referiu o treinador.O FC Porto anunciou que já foram vendidos 43 mil ingressos para o clássico de hoje com o Sporting (18h30). É esperada, por isso, casa cheia no Dragão. As duas equipas voltam a defrontar-se dia 25 no Jamor.Bruno Fernandes deverá ser titular hoje no jogo com o FC Porto. Se assim for, o médio e o avançado suíço Haris Seferovic (Benfica) protagonizarão uma luta individual pelo título de melhor marcador da Liga. Seferovic soma 21 golos, apenas mais um do que o sportinguista.