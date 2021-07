Marko Grujic: “Fiz tudo para voltar”

Estou muito feliz. Fiz tudo o que podia para voltar ao FC Porto e estou muito feliz por este dia ter chegado”, disse esta terça-feira Marko Grujic depois de assinar pelos dragões.





O jogador volta a ser emprestado pelo Liverpool, mas agora com cláusula de compra obrigatória, no final da época, de 10 milhões de euros. “Os clubes chegaram a acordo e voltar ao FC Porto era o mais importante para mim, pois senti-me muito bem aqui na época passada”, destacou o médio sérvio de 25 anos. Ele que ontem já participou no jogo-treino frente ao Anadia (Liga 3), que os dragões venceram por 6-0 (Evanilson e Fábio Vieira bisaram, Sérgio Oliveira e Toni Martínez marcaram um golo cada).