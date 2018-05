Marta Soares espera que Bruno de Carvalho "apresente demissão"

Membros da mesa da Assembleia-Geral vão continuar em funções até ao ato eleitoral.

Jaime Marta Soares revelou esta quinta-feira à tarde durante uma entrevista à TVI que espera que Bruno de Carvalho apresente a demissão da presidência do clube de livre vontade.



"Está em causa o nome desta instituição. O Sporting não pode estar a mercê do egocentrismo de cada um", afirmou o mesmo. Marta Soares desabafou ainda que espera não ter de usar os mecanismos legais existentes para proceder à saída do presidente leonino. "Espero que tenha essa reflexão que o leve a apresentar a demissão", concluiu.