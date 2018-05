Paulo Silva confessa ter comprado jogadores e árbitros em 8 jogos de futebol e 10 de andebol do Sporting

André Geraldes e Gonçalo Rodrigues, detidos na operação 'Cashball' optaram por ficar em silêncio.

Paulo Silva, o intermediário que denunciou às autoridades o esquema de corrupção no andebol do Sporting, confessou esta quinta-feira perante a juíza do Tribunal de Instrução do Porto que corrompeu ou tentou corromper jogadores adversários em oito jogos de futebol do Sporting, disputados na temporada que se encerrou no último domingo. O empresário admitiu ainda ter pago a árbitros para beneficiar a equipa de andebol do Sporting em 10 partidas do campeonato nacional conquistado pelo clube em 2016/17.



O homem que está no epicentro da crise de corrupção que abala o Sporting confirma assim as revelações que fez ao CM no início desta semana.



Os quatro detidos pela Polícia Judiciária no âmbito da operação 'Cashball' de viciação de resultados de jogos da I Liga de futebol, suspeitos de atos de corrupção, chegaram pelas 14h15 ao Tribunal de Instrução Criminal, do Porto.



O CM apurou que os dois funcionários do clube, André Geraldes e Gonçalo Rodrigues, optaram por se manter em silêncio e não vão prestar declarações. Paulo Silva, o intermediário que denunciou o caso à justiça, está a prestar declarações na tarde desta quinta-feira.

A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas na quarta-feira, incluindo o diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, e efetuou buscas na SAD do Sporting, em Lisboa, por "suspeitas de corrupção ativa", no âmbito de uma operação denominada 'Cashball'.O futebolista do Vitória de Guimarães João Aurélio, que viu o seu nome envolvido, já negou qualquer participação num esquema de viciação de resultados em benefício do Sporting.Também o Desportivo das Aves, cujo capitão foi citado em alegadas conversas no sentido de favorecer o Sporting, manifestou "surpresa quanto às notícias que envolvem Nélson Lenho", afirmando a total confiança no futebolista.Por seu turno, o Clube Desportivo de Tondela, um dos clubes alegadamente visados na investigação, colocou-se esta quinta-feira à disposição das autoridades competentes para a "colaboração total e inequívoca" nas investigações em curso de alegada viciação de resultados de jogos da I Liga de futebol.