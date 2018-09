Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mathieu está fora do jogo com o Sporting de Braga

Central está em “processo de reavaliação”e vai fazer exames complementares.

Por Mário Figueiredo | 09:52

O defesa-central Mathieu está fora do jogo com o Sp. Braga, depois da lesão muscular contraída no gémeo esquerdo frente ao Qarabag (2-0), que marcou o arranque do Sporting na Liga Europa.



O francês, de 34 anos, ainda está num processo de reavaliação da lesão (aguarda 48 horas para fazer exames complementares), mas é praticamente impossível que esteja apto para o embate de segunda-feira (20h15) com o Sp. Braga.



Apesar desta lesão nada ter a ver com a anterior (na parte anterior da coxa direita) que o fez falhar os últimos jogos, entre eles o dérbi como o Benfica, José Peseiro não vai arriscar a utilização do defesa-central, sob pena de agravar a condição física.



Mathieu é um jogador atreito a lesões e é necessário gerir a condição física com pinças. Daí que José Peseiro não arrisque a utilização do jogador.



Assim, a escolha para companheiro de Coates deverá recair sobre André Pinto, jogador que trocou o Sp. Braga pelos leões em janeiro de 2017.



José Peseiro iniciou ontem a preparação do jogo com os bracarenses, mas não contou com os lesionados Bas Dost e Wendel que fizeram tratamentos às respetivas mazelas, sendo certo que ambos não devem fazer parte das opções para Braga.



Inácio afastado está de saída

Augusto Inácio está afastado da equipa desde a tomada de posse de Frederico Varandas e vai deixar o Sporting. O antigo diretor desportivo dos leões viu o seu gabinete em Alcochete ser ocupado por Beto e Hugo Viana, situação que o fez abandonar o local e nunca mais voltar.



Gudelj mantém titularidade

O médio sérvio Gudelj está firme no onze leonino e vai manter a titularidade no jogo com o Sp. Braga. Estreou-se frente ao Qarabag e parece ter ganho o lugar. Frente aos bracarenses, na segunda-feira, voltará a fazer dupla com Battaglia, tendo Acuña a defesa-esquerdo.



PORMENORES

André Geraldes

André Geraldes despediu-se, via Facebook, do cargo de team manager do Sporting e recebeu várias mensagens de apoio.



Treino às 10h00

Os leões voltam a treinar hoje, pelas 10h00, em Alcochete com vista ao embate com o Sp. Braga (20h15, Sport TV) na segunda-feira.