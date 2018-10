Mayweather aceita desafio de Khabib para combate: "Vamos tornar Las Vegas grande de novo"

Boxeur americano diz-se disponível para lutar com o russo que derrotou o lutador de MMA McGregor há poucos dias.

O russo Khabib Nurmagomedov decidiu recentemente desafiar Floyd Mayweather e provavelmente pensaria que o norte-americano não iria levar o desafio a sério, até porque está de momento a viver a sua reforma milionária.Ora, o norte-americano surpreendeu e mostrou que, afinal, está sempre pronto para responder a quem o coloca em causa, tendo respondido positivamente ao repto lançado pelo russo."CBS, Showtime e MGM Grand, preparem o livro de cheques. Vão à página do Leonard Ellerbe [CEO da Mayweather Promotions] ver o desafio que o Khabib Nurmagomedov me fez. Vamos tornar Las Vegas grande de novo", escreveu o boxeur, de 40 anos, na rede social Instagram.O desafio a que Mayweather se refere sucedeu na Rússia, onde Khabib se mostrou agradado com a possibilidade de lutar com o MoneyMan, até porque, na sua opinião, "na selva apenas há espaço para um rei".Aceite o desafio, é hora de agendar o combate para se descobrir quem é esse rei, num combate que colocará frente a frente dois lutadores invictos nas respetivas especialidades: Mayweather com 50 vitórias (boxe) e Khabib com 27 (MMA)...Os fãs dos desportos de combate agradecem!Lembre-se que Khabib derrotou há poucos dias Conor McGregor num combate de MMA em Las Vegas, marcado pela cena de pancadaria no final. O russo não se contentou em fazer K.O. ao lutador irlandês e bateu também em vários elementos da sua equipa técnica.