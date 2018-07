Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mbemba dragão até 2022

Portistas pagam cerca de oito milhões de euros aos ingleses do Newcastle pelo jogador.

Por Raul Teixeira | 01:30

Chancel Mbemba foi esta segunda-feira anunciado como reforço da equipa do FC Porto para a época 2018/2019. O defesa-central chegou no passado domingo a Portugal e ontem, após a realização dos habituais exames médicos, assinou contrato válido até 30 de junho de 2022.



O ex-Newcastle era um dos alvos prioritários de Sérgio Conceição para reforçar o setor defensivo, mas o negócio tardou devido ao interesse do Anderlecht. O clube belga avançou com uma proposta de cerca de seis milhões de euros pelo internacional congolês de 23 anos, que já tinha integrado a equipa em 2014. Porém, o campeão português acabou por levar a melhor num negócio que ronda os oito milhões de euros, segundo avançou a imprensa belga.



O mais recente reforço do emblema portista mostrou-se confiante no novo projeto: "Vou dar o máximo de mim com esta camisola. É uma grande felicidade para mim. Toda a gente conhece o FC Porto, um grande clube. Lembro-me de estar em África e ver o FC Porto a vencer a Liga dos Campeões e recordo-me dos grandes jogadores que passaram por aqui." Mbemba é a quarta contratação do emblema azul-e-branco para a próxima temporada, depois de João Pedro, Marius (Janko e Ewerton foram contratados, mas vão sair).



Portimonense quer Ewerton e Paulinho

Rodiney Sampaio, presidente da SAD do Portimonense, quer o regresso de Ewerton e Paulinho. "O FC Porto não tem condições de fazer os pagamentos [12 milhões no total], por isso exigimos o regresso".



Central brasileiro Militão continua na agenda

Éder Militão, defesa do São Paulo (Brasil), continua a ser prioritário para o FC Porto. Sérgio Conceição admitiu o interesse no jogador de 20 anos e a SAD está neste momento a fazer um esforço financeiro para garantir, nos próximo dias, o defesa e assim fechar as opções para o eixo.



Herrera só sai pela cláusula de 40 milhões

"Héctor Herrera pode sair se alguém pagar a cláusula de rescisão [40 milhões]", disse ontem Matias Bunge, representante do médio, alertando os clubes interessados no capitão dos dragões. O jogador de 28 anos tem sido associado a Real Madrid, Barcelona e Betis após o final do Mundial.



José Sá reintegrado no estágio

José Sá regressou ontem ao estágio do FC Porto no Algarve depois de ter pedido dispensa para tratar de assuntos pessoais no final do jogo com o Everton (1-0).O guardião de 25 anos foi reintegrado nos trabalhos da equipa, mas com a possibilidade de vir a ser negociado no presente defeso.