Sérgio Conceição desespera por reforço na defesa

Técnico do FC Porto quer a rápida contratação de jogadores para o setor defensivo, ainda na pré-época.

Por Mário Morgado Ribeiro | 08:42

Sérgio Conceição exige à SAD do FC Porto a rápida contratação de, pelo menos, um defesa-central de inegável qualidade, apurou o Correio da Manhã.



A derrota frente ao Portimonense (2-1) expôs as fragilidades do setor defensivo dos dragões e a falta de opções que o treinador tem, principalmente no centro da defesa. Apenas o brasileiro Felipe tem lugar garantido e, mesmo assim, o jogador de 29 anos tem mercado e pode sair até final de agosto.



As saídas de Iván Marcano e Diego Reyes deixaram um vazio no centro da defesa do FC Porto e, por isso, Sérgio Conceição quer ver essa posição reforçada, ainda no decorrer da pré-temporada. O impasse nas contratações de Éder Militão e Chancel Mbemba estão a deixar o treinador dos dragões desesperado para que se encontrem outras soluções.



Durante este período de preparação, o central nigeriano Chidozie ainda não convenceu Sérgio Conceição. Já o jovem Diogo Leite, de 19 anos, precisa de mais tempo para evoluir até estar apto para ser titular em jogos oficiais na equipa principal.



No final do encontro, no Municipal de Portimão, o técnico dos azuis-e-brancos deixou críticas à equipa e um recado à direção do clube. "Os golos sofridos surgiram a partir de erros que não podem acontecer. Tem a ver com o trabalho da linha defensiva. Há meia dúzia de jogadores que não têm capacidade para jogar no FC Porto. Nós precisamos de soluções. Esta é a verdade e não o posso escamotear. Já disse isso à direção, já falei com o presidente."



Reforçar o meio-campo é outro desejo de Sérgio Conceição, principalmente a posição de médio-defensivo. Depois da contratação falhada de Bissouma, o técnico quer outra alternativa a Danilo, que recupera de lesão, e Sérgio Oliveira, que não é trinco de origem.



30 milhões por Herrera

O Bétis está determinado em contratar Héctor Herrera ao FC Porto, segundo o ‘Estadio Deportivo’. Os sevilhanos estão dispostos a pagar 20 milhões de euros pelo mexicano, mas os azuis-e-brancos exigem entre 25 e 30 milhões.



Ainda assim, os espanhóis estão confiantes que podem chegar a acordo pelo médio.