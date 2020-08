Médio francês Blaise Matuidi deixa Juventus

O médio internacional francês Blaise Matuidi deixou a Juventus, na qual alinhou durante três temporadas, após "rescisão amigável do contrato", informou hoje a eneacampeã italiana de futebol.

O campeão do mundo pela seleção gaulesa em 2018 foi companheiro de equipa do português Cristiano Ronaldo no clube de Turim, ao qual chegou na época 2017/18, proveniente dos franceses do Paris Saint-Germain.

Pela 'vecchia signoria', o médio, de 33 anos, anotou oito golos em 133 jogos e conquistou três campeonatos nacionais, uma Taça de Itália e uma Supertaça.