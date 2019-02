Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meia Europa vem ver João Félix em ação no Benfica

Cerca de 20 clubes europeus vão estar no Estádio do Dragão para observar o jovem avançado português.

Por António Martins Pereira | 01:30

João Félix vai ter cerca de 20 clubes europeus a observá-lo no clássico de sábado frente ao FC Porto, no Estádio do Dragão, sabe o CM.



A expectativa é grande para ver uma das maiores promessas do futebol português dos últimos anos. O nome do avançado do Benfica já é conhecido por toda a Europa e o interesse dos grandes colossos aumenta de jogo para jogo.



Os observadores que vão estar presentes no Dragão - alguns de grandes clubes como Barcelona, Real Madrid, Man. United, Man City, Juventus e Liverpool - querem agora ver como é que João Félix se vai sair num dos testes mais difíceis da época, que pode mesmo ser decisivo para a conquista do título de campeão português.



João Félix (19 anos) tem evoluído imenso num curto espaço de tempo. Estreou-se pela equipa principal do Benfica nesta época e já é titular indiscutível.



Em 27 jogos (em todas as competições) leva dez golos marcados e seis assistências, e forma uma dupla mortífera com Seferovic na frente de ataque dos encarnados. Todas estas estatísticas e grandes exibições criam cada vez mais interesse lá por fora.



Vários clubes já perguntaram por João Félix, mas o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, só aceita vender o avançado pelo valor da cláusula de rescisão (120 milhões de euros). No entanto, bater esses valores não seria um grande problema para os maiores colossos europeus, que estão dispostos a apostar tudo para contar com João Félix a partir da próxima época.



Ontem, de resto, um jornalista de uma televisão italiana avançou que Luís Filipe Vieira e o empresário Jorge Mendes estiveram reunidos com representantes da Juve, por João Félix. Fonte oficial do clube da Luz desmentiu ter existido qualquer reunião.



PORMENORES

Quatro em risco

O Benfica tem quatro jogadores à beira da suspensão. São eles Jonas, Cervi, Jardel e Fejsa, todos com séries de quatro cartões amarelos. Jardel está em dúvida para o jogo com o FC Porto e Fejsa está lesionado. Já André Almeida e Ferro estão de volta após cumprirem castigos da Liga.



Aposta na juventude

Rafael Luís, médio de 14 anos que alinha na equipa de iniciados do Benfica, assinou ontem contrato de formação com o clube. Apesar da sua juventude já leva nove épocas de águia ao peito, tendo começado pelo escalão de sub-6. Nesta época fez 18 jogos no Distrital de iniciados e marcou 4 golos.



Vieira no Museu

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, marca hoje presença na inauguração da exposição Museu Talismã - História, Troféus e Mística desde 2013, aprazada para as 20h00 no Museu Cosme Damião, no Estádio da Luz. Vários atletas estarão também presentes.



Benfica arrisca multa

O Benfica arrisca sofrer nova punição (multa) devido a comportamento incorreto do público no jogo da passada segunda-feira, com o Desp. Chaves (vitória das águias por 4-0). O Conselho de Disciplina solicitou o relatório de policiamento do encontro.