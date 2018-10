Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Messi e Piqué às avessas no balneário do Barcelona

Espanhol critica o astro argentino por não dar a cara pela equipa e por criticar a defesa.

14:08

"Há um divórcio total entre Leo Messi e Gerard Piqué." A frase foi dita segunda-feira à noite por um dos comentadores do programa 'El Chiringuito' e está a ter grande impacto em toda a imprensa espanhola.



Piqué não compreende que o craque argentino, capitão do Barça, não dê a cara pela equipa perante a imprensa sobretudo quando os resultados não são bons. De acordo com o que foi revelado no programa em causa, o espanhol disse isso "cara a cara" a Messi, lamentando que este só fale "quando está fora da Europa".



Outra situação que tirou Piqué do sério foi o facto de Messi ter apontado as falhas defensivas como a causa da época abaixo do esperado. "Messi disse que têm sofrido demasiados golos, dando a entender que o setor defensivo do Barcelona é um autêntico passador", revelou o comentador do El Chiringuito".