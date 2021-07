A vitória da Argentina sobre a Colômbia (1-1 e 3-2 no desempate por pontapés da marca de penálti) garantiu a final mais desejada na Copa América. A seleção de Lionel Messi defronta o Brasil de Neymar, na madrugada de sábado para domingo, à uma da manhã.









No fundo, era este o cenário mais esperado para a maior competição entre nações da América do Sul. Brasil e Argentina não se encontram no jogo decisivo desde 2007, ano em que o ‘escrete’ derreteu o ‘alvicelestes’ por 3-0, na Venezuela. Na edição anterior, em 2004, foi igualmente o Brasil a levar a melhor, vencendo nos penáltis (4-2, após 2-2 no tempo de jogo).

Esta terceira final entre as duas potências do mundo do futebol será, também, um choque de estrelas. Neymar de um lado, Messi de outro. Foram companheiros no Barcelona, agora o brasileiro está no PSG. Após a vitória do Brasil frente ao Peru (1-0), na meia-final de terça-feira, Neymar logo tratou de ‘encomendar’ o parceiro desejado, um dia antes da outra meia-final. “Quero a Argentina. Estou a torcer pela Argentina, pois tenho lá amigos. Mas, na final, vai dar Brasil.” Uma forma de reconhecer a valia do rival. Ontem, Messi como que retribuiu a cortesia. “Estamos na final os dois e vai ser a final que todos esperávamos. Vai ser, de certeza, muito igualada, muito complicada.”





O encontro terá lugar no Estádio Maracanã. O Brasil tem nove vitórias na competição, a Argentina tem 14.