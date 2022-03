Miguel Oliveira abandona Grande Prémio do Qatar devido a queda. Bastianini é o grande vencedor da prova

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) abandonou hoje o Grande Prémio do Qatar de MotoGP, prova de abertura do campeonato mundial de velocidade em motociclismo, na sequência de uma queda.

Miguel Oliveira lutava pelo 10.º lugar com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) quando sofreu a queda a 12 voltas do final da corrida, no final da reta da meta do circuito de Losail.

O piloto luso tinha arrancado da 14.ª posição da grelha, mas já tinha recuperado três posições.



Bastianini é o vencedor da primeira prova do Mundial 2022. Brad Binder termina em segundo, com Pol Espargaró no último lugar do pódio.