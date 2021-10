Miguel Oliveira cai e fica em 18.º na qualificação do Grande Prémio das Américas de MotoGP

O português Miguel Oliveira (KTM) terminou este sábado na 18.ª posição a qualificação para o Grande Prémio das Américas de MotoGP, 15.ª prova do Mundial de velocidade de motociclismo, que se disputa no domingo, em Austin, nos Estados Unidos.O piloto disse acreditar que pode terminar num lugar entre os 10 primeiros classificados do Grande Prémio das Américas de MotoGP. Reconheceu que este sábado teve "uma qualificação muito difícil, depois dos bons ritmos" que mostrou na segunda e terceira sessões de treinos livres."Ainda temos muito trabalho pela frente. A nossa mota é bastante nervosa e não nos permite ir mais rápido. Para já, é da 18.ª posição que teremos de sair. O nosso ritmo é bastante melhor. Por isso, o objetivo é recuperar algumas posições e terminar dentro do 'top 10', que acredito que é o nosso lugar", concluiu o piloto português, em declarações divulgadas pela sua assessoria de imprensa.

O piloto de Almada teve de passar pela primeira fase da qualificação, a Q1, depois de ter sido 11.º na terceira sessão de treinos livres (os 10 primeiros apuravam-se diretamente para a Q2).

Quando estava na sua primeira volta lançada, sofreu uma queda na curva 11 do circuito norte-americano, que lhe fez perder algum tempo até poder tentar novamente um tempo de qualificação.

No final, terminou em oitavo, com o tempo de 2.04,392 minutos, a 0,982 segundos do mais rápido, o italiano Luca Marini (Ducati), que, juntamente com o espanhol Joan Mir (Suzuki), se apurou para a segunda fase.

Aí, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) garantiu a terceira 'pole position' consecutiva, tornando-se no primeiro piloto a bater o espanhol Marc Márquez (Honda) no circuito texano.

O francês Fábio Quartararo (Yamaha), líder do campeonato, parte da segunda posição, depois de ter gastado mais 0,348 segundos do que Bagnaia, enquanto Márquez foi terceiro, a 0,428 segundos.

Na quarta sessão de treinos livres, em que os pilotos habitualmente testam o ritmo de corrida, Miguel Oliveira foi o nono classificado, a 0,683 segundos do australiano Jack Miller (Ducati), que se cotou como o mais rápido.

O piloto luso chega a esta 15.ª ronda do campeonato na 10.ª posição do Campeonato do Mundo, com 87 pontos.