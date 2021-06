Miguel Oliveira foi o mais rápido nos treinos livres do GP da Alemanha de MotoGP

O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi esta sexta-feira o mais rápido no somatório das duas primeiras sessões de treinos livres para o Grande Prémio da Alemanha de MotoGP, oitava prova do Mundial de velocidade de motociclismo.

O piloto português está apurado diretamente para a segunda fase da qualificação (Q2), a disputar no sábado, mas terá ainda de o confirmar na terceira sessão de treinos livres.

Oliveira, que tinha sido 12.º no treino da manhã, fez o melhor tempo na segunda sessão, à tarde, com a marca de 1.20,690 minutos, cerca de dois segundos a menos do que o tempo realizado de manhã.

O piloto de Almada completou 14 voltas no primeiro treino e 21 no segundo, batendo o francês Fábio Quartararo (Yamaha) por 0,220 segundos. O espanhol Maverick Viñales (Yamaha) foi terceiro, a 0,333 segundos do piloto português.

O também espanhol Marc Márquez (Honda) começou o dia como o mais forte na primeira sessão, chegou a liderar a segunda, mas, à medida que os tempos iam baixando, já nos últimos minutos dos treinos livres, foi perdendo posições, até terminar no 12.º lugar, a cerca de meio segundo do piloto luso.

O Grande Prémio da Alemanha é a oitava prova da temporada e disputa-se no circuito de Sachsenring.