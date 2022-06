Miguel Oliveira na prova de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade

O piloto português Miguel Oliveira, que milita no Mundial de MotoGP em motociclismo, vai participar na prova de Vila Real do Campeonato de Portugal de Velocidade em automóveis, inserida no programa da Taça do Mundo de Turismos (WTCR).

"Para quem tem adrenalina no sangue não posso dizer que vou passear, mas sim dar o meu máximo. Este convite da Hyundai para participar nesta prova, que poderia ser rali, era algo que já estava previsto e o cancelamento da prova da Finlândia apenas acelerou o processo. Para além de poder partilhar o volante com o meu pai, estou muito feliz por também poder ter um motivo para estar uma vez mais perto dos meus fãs e viver um ambiente diferente das minhas habituais competições", disse Miguel Oliveira, citado pela sua assessoria de imprensa.

O presidente da Câmara de Vila Real, o socialista Rui Santos, mostrou-se "muito feliz" por esta participação.

"Ficamos muito felizes por poder contar novamente com ele, desta vez como piloto, sabendo que ficaremos encantados com o seu talento e com a sua simpatia", disse.

Miguel Oliveira já tinha estado na prova portuguesa do WTCR como convidado mas nunca tinha participado como piloto.

"Em Vila Real gostamos de receber os melhores e o Miguel Oliveira é, sem dúvida, um dos melhores. Estamos habituados a vê-lo brilhar na categoria rainha das duas rodas, e agora teremos a oportunidade de vibrar com os seus dotes atrás do volante. É a cereja no topo do bolo do evento fantástico que preparamos para todos", sublinhou José Silva, presidente da Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real.

O piloto de Almada irá marcar presença na sessão de autógrafos prevista para quinta-feira, dia 30 de junho, pelas 16:00 horas, em Vila Real.

Esta será a quinta de dez etapas previstas no calendário mundial de turismos, que conta com a presença a tempo inteiro do piloto portuense Tiago Monteiro (Honda).