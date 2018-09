Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Miguel Oliveira no pódio do GP de San Marino

Português saiu do 9º lugar mas terminou em 2º, atrás de Francesco Bagnaia.

Por Filipe António Ferreira | 08:38

Miguel Oliveira, aos comandos de uma KTM, foi este domingo segundo classificado na corrida de Moto2 do Grande Prémio de São Marino, 12º prova do mundial de velocidade, no Circuito Marco Simoncelli, em Misano, Itália.



O piloto português, que partiu do nono lugar, só não conseguiu ultrapassar o italiano Francesco Bagnaia (Kalex), que somou o sexto triunfo da época e reforçou a liderança do campeonato, somando mais oito pontos do que o português (214 contra 206).



No campeonato de Moto2 de 2018, o piloto de Almada soma agora oito pódios (dois triunfos, quatro segundos lugares e dois terceiros), um quarto posto, um quinto e dois sextos.



O mundial de velocidade prossegue a 23 de setembro, com a realização do Grande Prémio de Aragão, em Espanha. Em MotoGP, o piloto italiano Andrea Dovizioso (Ducati) regressou às vitórias, subindo ao segundo lugar do campeonato, com 154 pontos, a 67 do espanhol Marc Márquez (Honda), que terminou em segundo.



Cal Crutchlow (Honda) fechou os lugares do pódio.