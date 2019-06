Ginástica acrobática de bronze dá primeira medalha a Portugal nos Jogos Europeus

Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram este sábado para Portugal a primeira medalha nos II Jogos Europeus, o bronze na prova de ginástica acrobática, em Minsk, na Bielorrússia.

Nas finais das provas de equilíbrio, o trio somou 28,520 pontos, ficando atrás do ouro da anfitriã Bielorrússia, com 29,520, e da prata da Bélgica, com 29,230.

Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.