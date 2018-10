Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Montero e Jovane salvam Sporting

Leões saíram vitoriosos da Ucrânia devido à classe individual do colombiano e ao oportunismo do jovem craque.

Por Octávio Lopes | 01:30

O Sporting venceu esta quinta-feira os ucranianos do Vorskla, por 2-1, com os dois golos a serem apontados na parte final de um jogo em que fez uma péssima exibição. Valeu aos leões a classe individual de Montero e o oportunismo de Jovane, perante um adversário fraco, que passou o tempo a defender e fez apenas um remate perigoso, o que deu em golo.



O encontro, aliás, começou com Bruno Fernandes a dar uma indicação do que viriam a ser os noventa minutos: sacou da cartola um fenomenal passe longo para Diaby falhar o remate na cara de Shust. Momentos depois, outro erro. Este custou caro. André Pinto, na área, cortou mal uma bola para a meia lua, onde apareceu Kulach a rematar de primeira e a fazer o 1-0.



Seguiram-se 35 minutos de asneiras leoninas - erros atrás de erros nos passes e uma confrangedora falta de ideias em termos ofensivos. A última asneira foi no minuto 45. Jefferson centrou na esquerda; a defesa local aliviou mal; Nani ficou solto perto da pequena área e rematou de tal maneira denunciado que Shust defendeu.



A 2ª parte teve mais 44 minutos de Sporting com bola, mas sem saber o que lhe fazer em termos ofensivos, perante um Vorskla inofensivo. Até que, no minuto 90, a coisa começou a mudar. Jefferson meteu mais uma bola bombeada na área. Montero (que já tinha feito uma bicicleta que esbarrou em Shust) parou no peito, virou-se para a baliza e rematou em arco para o 1-1.



Dois minutos depois, André Pinto cortou um lance e meteu em Acuña, que lançou longo para Raphinha centrar. Bruno Fernandes embrulhou-se com Shust. A bola sobrou para Jovane Cabral que, sem hesitações, rematou logo e fez o 2-1.



ANÁLISE

Golo de Montero

Descaído na direita, na área, Montero recebeu no peito um passe longo de Jefferson; baixou a bola, desviou-a do pé direito para o esquerdo e arrancou um portentoso remate em arco. Um bom golo.



1ª parte leonina

Inacreditável - é assim que se pode resumir a prestação do Sporting na primeira parte. Foi tudo mau, desde a defesa até ao ataque, passando por um meio- -campo que mostrou uma enorme falta de coerência e ideias.



Alguns erros

O montenegrino Nikola Dasanovic fez um trabalho razoável. Seguiu o jogo de perto e nunca permitiu que as várias quezílias entre os jogadores das duas equipas se prolongassem demasiado tempo. Cometeu alguns erros na apreciação de faltas, mas tal não teve qualquer influência no resultado.