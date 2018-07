Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Moussa Marega pode render 40 milhões de euros

West Ham quer avançado mas Everton, Tottenham, Chelsea e Wolverhampton estão atentos contrato.

Por Raul Teixeira | 09:53

Moussa Marega pode estar de saída para a Liga inglesa a troco de 40 milhões de euros.



Segundo o jornal ‘Daily Mail’, o West Ham iniciou conversações com os responsáveis do FC Porto para garantir a transferência do avançado antes do fecho de mercado em Inglaterra (11 de agosto), isto depois de já ter sido associado a outras equipas da Premier League (Everton, Tottenham, Chelsea e Wolverhampton).



Apesar de o melhor marcador dos dragões na última época ter vínculo com o campeão nacional até 2020, o mesmo já admitiu o desejo de mudar de liga.



Manuel Pellegrini vê o internacional maliano como boa solução para os seus problemas no ataque dos hammers, dada a sua veia goleadora, e está disposto a usar o médio Kouyaté - alvo dos dragões neste defeso - como moeda de troca.



Por sua vez, o técnico portista Sérgio Conceição considera Marega um jogador imprescindível no plantel e como tal, a SAD só admite libertar o avançado de 27 anos caso seja paga a totalidade da cláusula de rescisão, fixada em 40 milhões de euros.



Pinto da Costa ataca Vieira

"O presidente do rival (Benfica) disse que ia perder a cabeça e ia buscar jogadores ao Sporting, mas não teve capacidade para isso. E mostrou os seus principais de ética", disse Pinto da Costa, presidente do FC Porto, na Afurada.



Depois voltou ao ataque a Vieira: "Talvez inspirado por Trump, veio apelar à amizade e união de todos os dirigentes. não se bate a alguém que está no chão, ajuda-se a levantar."