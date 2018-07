Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vassourada faz crescer o Dragão

Com seis dispensas, Conceição enviou sinal à SAD, mas também à equipa. Apresentou um onze de competição e acalmou as hostes ao vencer o Everton

Por Sérgio Pereira Cardoso | 01:30

Um triunfo ansiolítico. Após duas derrotas nos primeiros jogos à vista de todos, e uma vassourada no plantel com seis dispensas pelo meio, Conceição apresentou um onze digno de competição, a equipa encarou o encontro como tal e venceu o Everton, com um golo de Marega.



No habitual 4x4x2, mas desta vez com Otávio mais próximo de Aboubakar e Marega à direita - mais tarde, o brasileiro e o maliano viriam a trocar -, o FC Porto começou mal a partida, principalmente no momento defensivo, com culpas para o eixo do miolo Óliver-Oliveira, que demorou a carburar.



Valeu ‘San Iker’, com três defesas a remates de Mirallas e Dowell. Já o tiro de Tosun (24’) só mesmo o poste direito foi capaz de travar. Conceição enviou um sinal para o campo, ao colocar Bruno Costa a aquecer e a mensagem foi bem recebida.



A partir da meia hora, os azuis-e-brancos dominaram as operações, com trocas de bola rápidas assertivas e reação à perda no máximo. Depois de um golo bem anulado por fora de jogo, um que contou. Sérgio Oliveira recuperou a bola, colocou em Otávio, que projetou Marega nas costas do Everton. O maliano não perdoou, aos 51’.



Conceição estava a gostar e só mexeu na equipa nos 20 minutos finais, em que aconteceu o habitual - muitas substituições e o ritmo caiu. Há notas positivas a tirar - João Pedro, Alex Telles, Diogo Leite, Brahimi, Marega, Bruno Costa... -, mas faltam mais soluções. E Conceição já o deixou bem claro!



Brahimi destaca "a equipa a crescer"

O Everton é uma grande equipa e de uma grande Liga. Nós sabíamos disso e estávamos preparados. A nossa equipa está a crescer cada dia e temos de seguir a mostrar o nosso valor.". disse no final Brahimi. O argelino revelou sentir-se cansado e destacou ainda o regresso dos jogadores que estiveram no Mundial: "São muito importantes para o grupo".



Herrera retoca nariz e orelhas

Depois de se ter submetido a uma cirurgia plástica para retocar o nariz e as orelhas, Héctor Herrera mostrou, este domingo, o resultado final, nas bancadas do estádio do Algarve. As alterações são bem visíveis no rosto do craque.