Mulher de Schumacher compra mansão de Florentino Pérez por 30 milhões

Corinna adquiriu uma luxuosa casa na ilha de Maiorca, para férias.

13:29

Corinna Schumacher, mulher do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Michael Schumacher, comprou por 30 milhões de euros uma luxuosa mansão na ilha de Maiorca, propriedade do presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.



A ideia de Corinna, segundo o jornal alemão Bild, que avançou a notícia, é ali passar as férias com os filhos e os amigos, mantendo a residência da família na propriedade que têm na Suíça, onde dispõe de todas as condições para os tratamentos do antigo piloto, vítima de um grave acidente em dezembro de 2013, quando esquiava nos Alpes franceses.



A mansão integra um terreno com 15 mil metros quadrados, vista para o mar, é rodeada por vastos jardins e tem duas piscinas.



Foi comprada por Florentino Perez em 2005 mas depois da morte da mulher, em 2012, o líder dos merengues deixou de de lá ir. Colocou-a à venda em 2017.



Corinna, de 49 anos, tem mantido grande secretismo em torno do ex-piloto e pouco se sabe sobre o seu estado de saúde. Schumacher sofreu um grave traumatismo craniano, esteve em coma, e diz-se a mulher montou um autêntico hospital em casa.