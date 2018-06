Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglaterra vence Panamá com resultado arrasador

Equipa derrotada marcou o primeiro golo deste campeonato.

14:53

A Inglaterra marcou este domingo seis golos frente ao Panamá obtendo uma vitória arrasadora. Do lado da equipa derrotada apenas um golo foi marcado, o primeiro deste campeonato do mundo.



Os ingleses apuram-se assim para os oitavos de final com os mesmos pontos que a Bélgica. Primeiro e segundo lugar serão decididos no jogo de dia 28 quando as duas equipas já apuradas se defrontarem.