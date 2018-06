Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Inglaterra assegura vitória frente à Tunísia nos últimos momentos

Equipa inglesa marcou o segundo golo já no tempo de compensação.

20:54

Um golo de Harry Kane nos descontos permitiu esta segunda-feira à Inglaterra vencer a Tunísia, por 2-1, em jogo da primeira jornada do Grupo G do Mundial2018 de futebol.



Depois de ter inaugurado o marcador aos 11 minutos, o avançado do Tottenham deu o triunfo aos ingleses aos 90+1, após, na marcação de uma grande penalidade, Ferjani Sassi ainda ter empatado aos 35.



Após a primeira jornada, a Bélgica, que venceu o Panamá, por 3-0, e a Inglaterra lideram o grupo, com três pontos, com panamianos e tunisinos ainda não pontuaram.