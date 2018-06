Nigéria derrota Islândia e dá esperança à Argentina

Primeira vitória da Nigéria no grupo D deixa as quatro equipas com hipóteses de continuar.

Com os resultados da segunda jornada, a Croácia garantiu a passagem aos oitvaos de final, deixando a luta pela segunda vaga para Argentina, Islândia e Nigéria.



Para Messi continuar em prova, os argentinos terão sempre de vencer na última ronda, diante da Nigéria, e depois esperar pelo que faz a Islândia frente à Croácia: se os islandeses não vencerem, passa a Argentina; se vencerem, as duas equipas ficarão com 4 pontos e haverá que recorrer à diferença de golos.



A Nigéria segue em frente se bater a Argentina ou com um empate se a Islândia perder ou empatar. Em caso de empate com vitória da Islândia no outro jogo, serão os critérios de desempate a definir quem fica em prova.

Quem está confortável no primeiro lugar é a Croácia. Já qualificada, resta assegurar o primeiro posto do Grupo D, o que está muito perto de acontecer, pois só a Nigéria pode igualar os seis pontos dos croatas. Mas os croatas têm cinco golos a mais, o que dificilmente os africanos conseguirão anular no jogo contra a Argentina.



Esta é a classificação do Grupo D neste momento :



1. Croácia, 6 pontos (+5 em diferença de golos)

2. Nigéria. 3 pts (0)

3. Islândia, 1 pt (-2)

4. Argentina 1 pt (-3) Croácia, 6 pontos (+5 em diferença de golos)Nigéria. 3 pts (0)Islândia, 1 pt (-2)Argentina 1 pt (-3)





A Nigéria ascendeu esta sexta-feira ao segundo lugar do Grupo D do Mundial de futebol de 2018, atrás da já apurada Croácia, ao bater a estreante Islândia por 2-0, graças a dois golos de Ahmed Musa.O avançado do Leicester marcou aos 49 e 75 minutos, repetindo o 'bis' conseguido na edição de 2014, então num desaire por 3-2 com a Argentina, com a qual vai decidir o apuramento na última ronda, marcada para terça-feira.Os nigerianos contam três pontos, contra um dos argentinos e dos islandeses, que poderiam ter reduzido aos 83 minutos, mas Gylfi Sigurdsson falhou uma grande penalidade, ao atirar por cima da barra, após falta do futuro benfiquista Ebuehi.Os critérios de desempate seguem esta ordem:1 - Diferença entre golos marcados e sofridos2 - Golos marcados em todos os jogos3 - Pontos conseguidos nos jogos entre as equipas empatadas4 - Diferença de golos nos jogos entre as equipas empatadas5 - Cartões amarelos e vermelhos (a equipa com menos pontos negativos tem vantagem, sendo que um cartão amarelo vale -1; um cartão vermelho na sequência de um segundo amarelo vale -3; um cartão vermelho direto vale -4 e um cartão amarelo seguido de cartão vemelho direto vale -5)6 - Sorteio