Senegal surpreende e vence Polónia por 2-1

A equipa senegalesa derrotou os polacos com golo que vai dar que falar.

Por Lusa | 17:55

Esta é a primeira africana a ganhar na Rússia.

O Senegal venceu esta terça-feira a Polónia, por 2-1, no último encontro da primeira jornada do Mundial2018 de futebol, juntando-se ao Japão no topo do Grupo H.No estádio do Spartak, em Moscovo, Cionek desviou para a própria baliza um remate de Gana, aos 37 minutos, dando vantagem ao Senegal, que aumentou o avanço aos 60, por Niang, com Krychowiak a reduzir aos 86.Com este triunfo, o Senegal juntou-se no topo do grupo ao Japão, que venceu pelo mesmo resultado a Colômbia, no primeiro jogo do dia.