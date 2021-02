Namorada de Jérôme Boateng encontrada morta uma semana depois da separação do casal

A namorada de Jérôme Boateng, defesa do Bayern Munique, foi ontem encontrada morta em Berlim, apenas uma semana depois de o casal de se ter separado.Kasia Lenhardt, modelo de 25 anos, foi encontrada pela polícia e a sua morte não está a ser considerada suspeita.Lenhardt saltou para a ribalta depois de ter participado na versão alemã do programa 'America's Next Top Model', em 2012, bem como por ser a namorada de Boateng.A relação durou 15 meses e terminou no passado dia 2 de fevereiro, depois de uma troca de acusações que envolvia chantagem e infidelidade.