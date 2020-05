Nove estádios aprovados para a retoma do campeonato da Liga NOS. Saiba quais são

Nove estádios da I Liga portuguesa de futebol foram aprovados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) para receberem jogos de imediato, enquanto outros seis necessitam de correções, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) informaram sobre o resultado das visitas realizadas pelas autoridades regionais de saúde a 15 estádios candidatos a receber jogos na retoma da competição, prevista para 04 de junho.

São eles: Cidade do Futebol; Estádio D. Afonso Henriques; Estádio do Dragão; Estádio João Cardoso; Estádio José Alvalade; Estádio do Marítimo; Estádio Municipal de Braga; Estádio do Sport Lisboa e Benfica; Portimão Estádio.Quanto aos estádios Bonfim, Capital do Móvel, Cidade de Barcelos, do Clube Desportivo das Aves, do Bessa e do Rio Ave, a DGS indicou um conjunto de correções de que terão de ser alvo para que possam ser novamente vistoriados pelas autoridades de saúde.