"Nunca me recusei a jogar e a treinar", diz Marega

Maliano defendeu-se no Instagram.

Depois de ter falhado o encontro da Supertaça - que o FC Porto venceu por 3-1 frente ao Aves-, Moussa Marega recorreu às redes sociais para falar pela primeira vez sobre o assunto. Através de uma storie colocada no Instagram, o maliano escreveu:"Eu nunca me recusei a jogar e a treinar! Boa noite!", cita o Record. Já no sábado, o maliano colocou mais quatro stories na referida rede social, três a festejar os golos que o FC Porto marcou e outra a assinalar a conquista da Supertaça por parte dos dragões.