Frederico Varandas já começou a fazer mudanças na equipa que o acompanhará nesta nova era do clube de Alvalade.

O diretor de comunicação do Sporting, Nuno Saraiva, reuniu-se esta quinta-feira com Frederico Varandas, ficando decidido que vai sair do clube, segundo avança o Record O novo presidente do Sporting começa a fazer as primeiras mudanças na sua equipa e elementos da presidência de Bruno de Carvalho não parecem fazer parte dos planos.