"O Francisco Geraldes não está aqui porque pediu para sair", diz José Peseiro

Treinador do Sporting comentou empréstimo do jogador ao Eintracht Frankfurt.

13:54

"Falámos com o Francisco, miúdo que gosto, várias vezes e por várias vezes explicámos a importância de ele ficar no Sporting. E o Francisco foi várias vezes, várias vezes, não uma, nem duas ou três, solicitando que pudesse jogar num sítio onde teria mais possibilidades. Entendia que o Francisco tinha condições para estar neste plantel, mas o Francisco tanto insistiu que acedemos", explicou o treinador do Sporting.

"Gosto do Francisco, tem qualidade para se impor no Sporting, mas entendo a razão de querer um espaço onde jogue mais vezes. Era bom que jogasse sistematicamente", disse Peseiro, acrescentando: "Desejo-lhe a melhor sorte. Ele percebeu a minha vontade, eu a vontade dele."

O médio de 23 anos foi esta sexta-feira apresentado no Eintracht Frankfurt , cedido pelos leões por uma temporada sem opção de compra. O médio de 23 anos foi esta sexta-feira, cedido pelos leões por uma temporada sem opção de compra.

"O Francisco Geraldes, e para parar com a especulação, não está aqui porque pediu, várias vezes, várias vezes para sair", afirmou José Peseiro esta sexta-feira em conferência de imprensa.