"O melhor dos melhores": presidente da FPF reage à distinção de Cristiano Ronaldo como jogador do século

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Fernando Gomes, considerou este domingo que a distinção de Cristiano Ronaldo como Jogador do Século nos Globe Soccer Awards o eleva à condição de "melhor dos melhores".

"Felicito Cristiano Ronaldo pela conquista do prémio (...) que o distingue uma vez mais como o melhor dos melhores. O trajeto do capitão da seleção nacional é feito de sucessos que resultam do esforço e do empenho que coloca ao serviço de um talento inigualável. É um exemplo que merece toda a nossa admiração", resumiu o dirigente.

O madeirense superou a concorrência do argentino Lionel Messi, do egípcio Mohamed Salah e do antigo internacional brasileiro Ronaldinho Gaúcho, os restantes finalistas.

Na mesma cerimónia, realizada no Dubai, o empresário Jorge Mendes, que também gere a carreira de 'CR7', foi consagrado na categoria Agente do Século.

"O seu contributo para a valorização do futebol português é por demais relevante e justifica o justo reconhecimento", enalteceu Fernando Gomes.

O presidente da FPF deixou ainda elogios ao treinador José Mourinho e ao antigo futebolista Luís Figo, considerando que a sua nomeação - para treinador e futebolista do século, respetivamente - é a "prova inequívoca da excelência de dois dos maiores embaixadores do futebol português".

Pep Guardiola foi o treinador do século e o Real Madrid ganhou o mesmo prémio na categoria de clubes.