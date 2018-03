O relato devastador da mulher agredida por jogador da liga francesa

'L'Équipe' revela toda a história.

O sua identidade não é revelada nem a do agressor mas a história que esta segunda-feira faz capa do 'L'Équipe' é devastadora, conta o Record . Miriam, nome fictício, conta o horror que viveu depois de início de namoro com um futebolista que atua na liga francesa e que até começou por ser "encantador"."Depois de começarmos a viver juntos, vi que não era muito estável, mas sim muito violento. Então começou a bater-me. Comigo era muito ciumento. Não eram pequenas pancadas, mas murros no estômago, no rosto, em todos os lugares", revela.As agressões levaram mesmo a que tivesse de receber assistência hospitalar. "Chegou a ser três vezes por mês. Numa ocasião desmaiei. Quando recuperei não conseguia respirar. No hospital Salpêtrière, o enfermeiro percebeu tudo o que se passava. Tinha muitas marcas em todo o corpo. A polícia veio muitas vezes a nossa casa por causa das queixas dos vizinhos e estes viram-me em mau estado", prossegue.Este comportamento não se alterou mesmo quando estava grávida: "Não fui só eu que estive à beira da morte. Era tão violento que quase me fez perder o bebé. Começou a bater-me e eu gritei que ia matar o menino, ao que me respondeu: 'não me importo, não é meu filho".