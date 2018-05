Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Octávio Machado revela que Sá Pinto pode ser o novo treinador do Sporting

Afirmações foram reveladas no programa Liga D'Ouro na CMTV.

22:37

Octávio Machado revelou que Sá Pinto pode vir a ser o novo treinador do Sporting.



As informações foram reveladas no programa Liga D'Ouro da CMTV esta quarta-feira.