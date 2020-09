O avançado internacional uruguaio Darwin Núñez vai jogar nas próximas cinco épocas no Benfica, que pagou 24 milhões de euros ao Almería, anunciou esta sexta-feira o clube 'encarnado' em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º-A do Código dos Valores Mobiliários, que adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Darwin Gabriel Nuñez Ribeiro pelo montante de 24 milhões de euros ao UD Almería. Mais se informa que o UD Almería terá ainda direito a receber 20% do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência", refere o documento.

Os 'encarnados' acrescentam que o avançado assinou por cinco anos, até 30 de junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 150 milhões de euros.



Rui Costa esclarece atraso na apresentação

Rui Costa explicou esta sexta-feira que o atraso na apresentação de Darwin Nuñez no Benfica se deveu a "atrasos nos testes médicos".



Na voz de Rui Costa, o clube revelou que a contratação é uma aposta muito elevada dos encarnados naquele que acreditam ser um dos grandes avançados desta década.



O administrador da SAD dos encarnados, Rui Costa, esclareceu ainda que Paulo Gonçalves não intermediou o negócio como representante do Benfica. O único envolvimento de Paulo Gonçalves nas negociações foi como advogado do jogador e representante, adiantou Rui Costa.



Darwin Nuñez sobre chegada ao Benfica

"Estou muito feliz por vestir a camisola do Benfica", disse o avançado nas primeiras declarações durante a apresentação como reforço das águias.



Sobre ter sido a transferência mais cara do futebol em Portugal, Darwin diz ser "uma grande responsabilidade". "Acredito que vou dar tudo em campo", reforçou o novo avançado do Benfica.